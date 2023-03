Scholz verspürt keine Aufregung wegen verschobener Haushaltszahlen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die verschobene Vorlage der Eckwerte für den Bundeshaushalt 2024 ist nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz kein Problem. In den vergangenen Jahren sei die Vorstellung der Eckerwerte "immer wieder mal verschoben worden, auch in der Zeit, als ich Finanzminister war", sagte der SPD-Politiker am Freitag bei seinem Besuch der Messe München. "Das hat eigentlich nie große Aufregung ausgelöst, jetzt auch nicht, also jedenfalls bei mir nicht."

Bis zum Sommer werde es den Haushaltsentwurf der Bundesregierung geben und dann bis zum Jahresende einen vom Bundestag verabschiedetes Haushaltsgesetz, sagte Scholz. "Das ist das, was jetzt stattfindet, also alles so weit, wie schon so oft gehabt."