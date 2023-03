United Internet macht Ralf Hartings zu neuem Finanzchef

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetkonzern United Internet bekommt einen neuen Finanzchef. Ralf Hartings solle zum 1. April auf Martin Mildner folgen, der den Konzern Ende März auf eigenen Wunsch verlasse, teilte die 1&1 -Mutter am Freitag in Montabaur mit. Hartings ist den Angaben nach seit 2021 Finanzvorstand der Konsumenten-Sparte 1&1 Mail und Media, in der der Konzern unter anderem seine Marken GMX und Web.de bündelt. Vor seiner Zeit bei United Internet war Hartings international für den Kontrahenten Vodafone und für Verizon Wireless in den USA tätig.

Als neues Vorstandsmitglied kommt zudem Markus Huhn hinzu, wie United Internet weiter mitteilte. Der Finanzchef der Telekommunikationstochter 1&1 soll ab dem 1. April zusätzlich zu seinen jetzigen Aufgaben dann auch die konzerninternen Dienstleistungen, sogenannte Shared Services, verantworten./ngu/mis