EUR/USD - Long-Position verkaufen

Der Abprall am 200er-EMA hat stattgefunden, doch die Aufwärtsdynamik endete bereits im Bereich um den 10er-EMA. Die Long-Position sollte verkauft werden. Möglicherweise bietet sich eine neue Long-Chance im Bereich um den 200er-EMA an.

Am Vortag hieß es im Insight: "Es bietet sich eine Long-Position am 200er-EMA an. Das Kursziel befindet sich im Bereich um den 50er-EMA. Im Bereich um den 50er-EMA könnte die Long-Position dann erneut auf Short gedreht und auf einen weiteren Kursrückgang bis zum 200er-EMA spekuliert werden."

