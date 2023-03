Dominikanischer Tourismus-Minister Collado auf Berlin-Besuch Vereinbarung mit der UNWTO unterzeichnet

Berlin (ots) - Anzahl deutscher Tourist:innen in der Dominikanischen Republik

steigt im Vergleich zum Vorjahr um 105 Prozent



Der dominikanische Tourismus-Minister David Collado beschließt heute seinen

Besuch in Berlin im Kontext der Internationalen Tourismus-Börse (ITB). Seinen

Besuch leitete er am Montag mit einer Präsentation im Berliner Adlon Hotel ein

und sprach vor mehr als 250 Reiseveranstalter:innen und Reisebüros über das

breit aufgestellte Tourismusangebot seines Heimatlandes. Einen Fokus legte er

dabei auf Deutschland, einem der wichtigsten europäischen Tourismus-Märkte:

Exakt 187.145 Menschen reisten 2022 von Deutschland aus in die Dominikanische

Republik, was eine Steigerung um 105 Prozent bedeutet; 2021 waren es lediglich

105.529 gewesen. Das pandemiebedingte Reisetief ist damit überwunden, generell

ist eine Erholung in der Tourismusbranche festzustellen: Vor diesem Hintergrund

unterzeichneten das Tourismus-Ministerium und die Welttourismusorganisation

(UNWTO) in Berlin eine Vereinbarung, wonach der Exekutivrat der Weltorganisation

für Tourismus im Mai zum ersten Mal in der Dominikanischen Republik tagen wird.



Collado bedankte sich hierbei für die Treue der deutschen Tourist:innen, die

seit Jahren die Dominikanische Republik zu ihrem bevorzugten Fernreiseziel

machen. Deutschland rangiert dabei global betrachtet unter den Top 10 der

Länder, deren Einwohner:innen 2022 die Karibik-Insel bereisten. "Seit Jahren

bevorzugen die Deutschen unser Reiseziel in der Karibik und heute möchte ich

mich im Namen der dominikanischen Bevölkerung bedanken, die alle Besucher:innen

immer mit dem wärmsten Lächeln empfangen hat", sagte der Tourismus-Minister.