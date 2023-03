Tianyu, ein Anbieter von digitalen Lösungen, liebäugelt im Jahr 2023 mit dem europäischen Zahlungsmarkt

Düsseldorf, Deutschland, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) - Tianyu Information

(300205.SZ), einer der weltweit größten Hersteller von intelligenten

Zahlungsterminals, will nach der erfolgreichen Teilnahme des Unternehmens an der

weltweit führenden Einzelhandelsmesse EuroShop, die zwischen dem 26. Februar und

dem 2. März in Düsseldorf stattfand, seine Präsenz auf dem europäischen Markt

ausbauen.



"Wir freuten uns, unsere Partner auf der Messe zu treffen und unsere

Geschäftspläne für 2023 in Europa sowie in anderen Regionen wie Asien-Pazifik,

MEA, Nordamerika und Lateinamerika zu besprechen", sagte David Liu, VP der

International Business Division bei Tianyu. "Durch unser umfangreiches Netzwerk

regionaler Servicezentren und globaler Marketingkanäle sind wir zuversichtlich,

unseren Kunden ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und beispiellosen

Support bieten zu können, damit sie ihre Ziele erreichen können."