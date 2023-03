Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Stundenlöhne um 4,6 Prozent zu. Auch das lag leicht unter den Erwartungen. Viele US-Firmen klagen seit längerer Zeit über einen Mangel an Arbeitskräften, weshalb die Löhne deutlich steigen. Für die US-Notenbank Fed bedeutet das zusätzliche Inflationsrisiken./bgf/jkr/jha/

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Februar schwächer gestiegen als erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich im Monatsvergleich um 0,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. In dieser Größenordnung waren die Löhne im Vormonat gestiegen.

