WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Februar überraschend gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte auf 3,6 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Damit hat sich die Quote etwas vom tiefsten Stand seit Mai 1969 entfernt, auf der sie sich zuletzt im Januar bei 3,4 Prozent befunden hatte.

