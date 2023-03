Huawei stellt auf dem 11. UIC-Weltkongress für Hochgeschwindigkeitszüge eine intelligente Perimetererkennungslösung für Eisenbahnen vor

MARRAKESCH, Marokko, 10. März 2023 /PRNewswire/ -- Huawei stellte seine auf dem 11. UIC-Weltkongress für Hochgeschwindigkeitszüge, der vom 7. bis 10. März 2023 in Marokko stattfindet, seine Smart Railway Perimeter Detection Solution vor. Der Technologieriese zeigte auch seine innovativen Lösungen und Flaggschiff-Produkte für die Bahnindustrie. Dazu gehören das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), ein Datenkommunikationsnetz und ein optisches Kommunikationsnetz. Huawei strebt den Aufbau vollständig vernetzter Züge an, die eine schnelle, sichere und intelligente Industrieentwicklung ermöglichen und die digitale Transformation erleichtern.

Li Junfeng, Vizepräsident von Huawei und CEO der Aviation & Rail BU, hielt dazu eine Eröffnungsrede. Er merkte an, dass die Entwicklung zukünftiger Hochgeschwindigkeitszüge auf einem drahtlosen Kommunikationssystem mit einer höheren Bandbreite beruht, um einen sicheren Zugbetrieb zu gewährleisten. Eine zentralisierte Plattform und zuverlässige Konnektivität werden eine digitale und grüne Industrie Wirklichkeit werden lassen. Die LTE-basierte FRMCS-Lösung von Huawei kann durch einfache Aktualisierung der Software weitere neue Dienste stützen. Das senkt nicht nur die Kosten von Bahnprojekten, sondern erfüllt auch die Anforderungen der digitalen Bahnentwicklung. In Sachen Sicherheit integriert Huawei immer wieder neue Technologien in Service-Szenarien. Seine Smart Railway Perimeter Detection Solution schützt die Streckensicherheit rund um die Uhr und bei jedem Wetter.