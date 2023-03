US-Anleihen reagieren mit Kursgewinnen auf Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,98 Prozent auf 112,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,78 Prozent.

Im Februar war die Zahl der Beschäftigten in der US-Wirtschaft zwar unerwartet stark gestiegen. Die US-Regierung hatte zum Handelsauftakt am amerikanischen Rentenmarkt aber auch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,6 Prozent, während der Markt ein Verharren der Rate auf dem langjährigen Tief bei 3,4 Prozent erwartet hatte.