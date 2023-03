Im Rahmen einer Reihe von Gedenkveranstaltungen für Laozi, die zu seinem 2.594.Geburtsjubiläum gehörten, umfasste die Veranstaltung Bereiche wie beispielsweisedie Preisverleihung, Kunstaufführung, ein Forum, sowie ein Ausflug.Zheng Qin, ein Beamter der Regierung des Guoyang County, sprach bei derPreisverleihung an, dass mehr Dichter, Schriftsteller und Freunde nach Guoyangkommen sollten, um die Schönheit der Natur, der Geschichte, sowie der Menschendurch Werke von Guoyang zu zeigen."Die Worte der Weisheit von Laozi bleiben gut in Erinnerung und bieten denmodernen Chinesen Inspirationen und Anleitungen. Die heutige Reise nach Guoyang,der Heimatstadt von Laozi, hat mir neue Inspirationen verliehen", sagte Ye Dan,erster Preisträger des Poesie-Wettbewerbs.Insgesamt wurden mehr als 6.000 Gedichte und mehr als 300 Prosa dem Wettbewerbvorgelegt. Nach Auswertungsrunden durch professionelle Juroren, wurden die 28Arbeiten in jeder einzelnen Kategorie mit Preisen ausgezeichnet."Dieser Wettbewerb ist ein gutes Beispiel für Guoyangs Erkundung der LaoziKultur, da er die Entwicklung der Laozi-Kultur beschleunigt, dasMarkenbewusstsein für die Laozi-Kultur erweitert und die sanfte kulturelle Machtvon Guoyang verbessert hat", sagte Chen Xianfa, ein berühmter chinesischerDichter.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/333132.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2029399/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2029400/2.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-global-poetry-and-prose-competition-auszeichnungsverleihung-in-e-china-zur-feier-von-laozi-301768904.htmlPressekontakt:Bao,+86-18503306162Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5460656OTS: Xinhua Silk Road Information Service

Peking, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Preisverleihung der "Global Poetry and Prose Competition" fand am 2. März im Kreis Guoyang in Bozhou City, in der Provinz Anhui in Ostchina statt, was der Geburtsort von Chinese sage Laozi ist. Laozi, der 571 v. Chr. geboren wurde, ist einer der prominentesten antiken chinesischen Philosophen, Denker, Schriftsteller und Historiker. Er ist der Gründer des Taoism und Autor von Tao Te Ching.

