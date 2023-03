Dr. Dennis Riedl: Eigentlich nur bedingt. Die KI-Branche ist sicher sehr spannend und sie wird verschiedenen Schätzungen zufolge ja in diesem Jahrzehnt um fast 40 Prozent pro Jahr wachsen. Aber die Aktien aus diesem Sektor sind mittlerweile mehrheitlich bereits extrem hoch bewertet. Und die Euphorie unter Anlegern ist zudem groß. Das sind leider nicht gerade die idealen Voraussetzungen für gute Renditen in den nächsten Monaten. Im Megatrend-Depot setzen wir eher auf gleichfalls sehr wachstumsstarke Sektoren, die medial aber gerade nicht so sehr im Fokus stehen - und damit ein günstigeres Chance/Risiko-Verhältnis aufweisen.

wallstreet:online: Warum sollten Anleger jetzt und auch auf lange Sicht auf das Megatrend-Depot bauen?

Dr. Dennis Riedl: In Märkte zu investieren, die in den kommenden Jahren enormes Wachstum erfahren, macht auf jeden Fall Sinn. Schließlich folgen die Aktienkurse auf die lange Sicht den Gewinnen ihrer Unternehmen. Aber kurzfristig kann es hier zu extremen Boom- und Bust-Phasen kommen, wie wir es alle in den letzten Jahren bei den Wasserstoff-Aktien mitverfolgen konnten - und möglicherweise bald bei so manchem KI-Titel.

"Vor die Welle"

Um von den Megatrends an der Börse zu profitieren, muss man also "vor die Welle" kommen. Im Megatrend-Depot tracke ich aktuell 23 Megatrend-Branchen mit hunderten Aktien in fortlaufender Weise. Das verschafft meinen Leser den nötigen Überblick, welche Trends sich gerade erst am Beginn eines Aufschwungs befinden und bei welchen der Börsenboom allmählich wieder auf der Kippe steht. Aus meiner Erfahrung ist das ein unschätzbarer Vorteil gegenüber allen anderen Marktteilnehmern, die von großen Trends meistens erst erfahren, wenn sie bereits in einer Euphoriephase angekommen sind.

wallstreet:online: Wie komme ich als Anleger an das Megatrend-Depot? Und was kostet mich das?

Dr. Dennis Riedl: Das Depot mit den gesamten Infos sind Teil des gleichnamigen Börsendiensts. Man kann sich über die Webseite (www.megatrend-depot.de) hierüber näher informieren und bei Interesse den Dienst auch direkt bestellen.

wallstreet:online: Und zum Schluss - mit Verlaub - eine persönliche Frage: Was machen Sie am liebsten, wenn Sie mal gerade nicht für Ihre Megatrend-Depot-Anlegergemeinde auf Renditejagd sind?

Dr. Dennis Riedl: Da meine Arbeit fast nur am Schreibtisch stattfindet, zieht es mich ansonsten in jedem Fall weg vom Rechner und idealerweise viel nach draußen in die Natur. Zudem habe ich eine junge Familie mit drei kleinen Kindern - da wissen alle Eltern unter Ihnen, dass das einen Tag sehr gut auszufüllen vermag.

wallstreet:online: Herr Dr. Riedl, vielen Dank für Ihre Antworten!

Das Interview führte Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion