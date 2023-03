Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Obwohl allgemeine Geschäftsbedingungen zum Schutz allerVertragspartner vorgesehen sind, können sie sowohl für Verbraucher als auch fürUnternehmer zum Stolperstein werden. Sind einzelne Klauseln unwirksam, hat dasinsbesondere für Firmen weitreichende Folgen - doch wie lassen sich derartigePatzer vermeiden? RA Dr. Dominik Herzog ist Gründungspartner der SYLVENSTEINRechtsanwälte und berät Unternehmer als ausgelagerte, digitale Rechtsabteilung,insbesondere in den Bereichen AGB-Recht, Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht sowieForderungsrecht. Im Folgenden nimmt er die fünf größten Fehler unter die Lupe,die Unternehmen bei der Erstellung ihrer AGB unbedingt vermeiden sollten.Unternehmer verfolgen nicht nur die Absicht, mit ihren Produkten undDienstleistungen die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen sowie deren Probleme zulösen. Denn zusätzlich wollen sie sich und ihre Mitarbeiter bei all ihrengeschäftlichen Tätigkeiten vor allem in rechtlicher Hinsicht schützen. Eineessenzielle Rolle dabei spielen die allgemeinen Geschäftsbedingungen: Sie sollendie Rechte und Pflichten zwischen Unternehmen und Verbrauchern definieren unddamit eine faire Grundlage für Geschäftsabschlüsse schaffen. Allerdings sind siehäufig nicht so wasserdicht, wie die Verantwortlichen vermuten. So sehen sichimmer wieder Firmen wegen unwirksamer Klauseln mit rechtlichen Problemenkonfrontiert - meist, weil ihnen bei der Erstellung ihrer AGB aus Unwissenheitoder durch Unachtsamkeit ein Fehler unterlaufen ist. "Wenn eine Klausel sowesentlich ist, dass der Vertrag ohne sie nicht hätte geschlossen werden können,kann dadurch der gesamte Kontrakt oder wenigstens ein Teil davon unwirksamwerden. Da sich Unternehmen grundsätzlich bei all ihren Verkaufsabschlüssen aufdieselben AGB stützen, kann das gravierende Konsequenzen und mitunter extremefinanzielle Einbußen nach sich ziehen", mahnt RA Dr. Dominik Herzog."Selbstverständlich empfiehlt es sich, bei der Erstellung der allgemeinenGeschäftsbedingungen mit einem darauf spezialisierten Rechtsanwaltzusammenzuarbeiten. Es gibt jedoch auch einige Dinge, auf die Unternehmer selbstachten können, um das Risiko unwirksamer Klauseln zu minimieren", fügt derSpezialist für AGB-Recht hinzu. RA Dr. Dominik Herzog ist Lehrbeauftragter ander Ludwig-Maximilians-Universität München und Gründungspartner der SYLVENSTEINRechtsanwälte. Als Rechtsanwalt unterstützt er bereits seit 2014 Unternehmen mitden unterschiedlichsten Geschäftsmodellen bei der lückenlosen Erstellung ihrer