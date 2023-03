NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach dem Kursrutsch am Donnerstag nur etwas weiter nachgegeben. Während Bankwerte am Freitag weiterhin unter der Furcht vor Kreditausfällen angesichts der bereits stark gestiegenen Zinsen litten, sorgten die jüngsten Daten vom Arbeitsmarkt für etwas Beruhigung. Dieser zeigte sich im Februar trotz steigender Arbeitslosigkeit weiter von seiner starken Seite.

