In der Charttechnik kommen Kurswellen überdurchschnittlich mindestens dreiwellig vor, auch in diesem Fall könnte sich eine weitere Verkaufswelle unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 233,02 US-Dollar entfalten, technisches Ziel stellt der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 222,85 US-Dollar dar. In diesem Bereich könnte im Anschluss nach einem Boden Ausschau gehalten werden. Eine Negierung dieses Szenarios würde dagegen einen Anstieg über die letzte Kursspitze aus Anfang März von 255,70 US-Dollar erfordern. In diesem Fall könnte dann Caterpillar zurück in den Bereich seiner Jahreshochs bei 266,04 US-Dollar zurückkehren.

Caterpillar Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: