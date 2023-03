Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) -- Ford schult Nachwuchskräfte für die Fertigung von Elektro-Modellen imkünftigen Cologne Electrification Center und setzt dabei auf einenhochmodernen Maschinenpark und fortschrittliche digitale Hilfsmittel- Auszubildende profitieren von realitätsnahen Roboterzellen, Smartboards,3D-Druck- und CNC-Center sowie weiteren innovativen Technologien- Neben technischen Fähigkeiten stehen Merkmale der Industrie 5.0 wiebeispielsweise Nachhaltigkeit, Resilienz und hohe Mitarbeiterorientierung imFokus- Mehrere Infoveranstaltungen im März - für den zukünftigen Ausbildungsjahrgangab September bietet Ford neun Ausbildungsberufe und fünf duale Studiengänge anIn der beruflichen Ausbildung bei Ford in Köln hat die Zukunft bereits begonnen:Parallel zum Aufbau des Cologne Electrification Center, in dem noch in diesemJahr die ersten vollelektrischen Volumenmodelle vom Band laufen sollen,investiert der Automobilhersteller in hochwertiges Training seinerNachwuchskräfte. Im Trainingszentrum der Ford Aus- und Weiterbildung (FAW) inKöln-Niehl erlernen Auszubildende und dual Studierende vielfältige Fähigkeitenmit einem hochmodernen Maschinenpark und fortschrittlichen digitalenHilfsmitteln. Dieses Know-how bereitet sie auf die Digitalisierung undElektrifizierung vor und befähigt sie, die Transformation am Kölner Standortmitzugestalten."Mit dem Cologne Electrification Center stehen wir hier in Köln vor einer sehrspannenden neuen Ära. Genau wie unsere erfahrenen Automobilbauer brauchen wirdafür engagierte und top ausgebildete Nachwuchskräfte, die vom ersten Tag an mitElektromobilität, digitalen Werkzeugen und moderner Arbeitsorganisation vertrautsind", erklärt Elke Breuer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Ford Aus- undWeiterbildung (FAW). "Mit den umfangreichen Investitionen in unserAusbildungszentrum schaffen wir dafür eine großartige Grundlage und bietenunseren heutigen und künftigen Azubis attraktive Möglichkeiten."Azubis programmieren Fertigungsroboter, 3D-Drucker und CNC-BearbeitungsmaschinenSo stehen den Nachwuchskräften nun sechs Roboterzellen zur Verfügung. Es handeltsich um kleinere Modelle jener Geräte, die in der zukünftigen Fertigung zumEinsatz kommen. Auszubildende lernen hier, wie sie die Steuerung der Roboterprogrammieren. Die Modelle lassen sich flexibel erweitern und dank ihrerkompakten Dimensionen an verschiedenen Orten einsetzen.Für den 3D-Druck - der in der modernen Fertigung immer mehr an Bedeutung gewinnt- richtete Ford eine neue Lernstation ein. Hier erlernen Auszubildende dieProgrammierung und Praxis der additiven Fertigung, um auch komplex geformteWerkstücke per 3D-Druck herzustellen. Ein weitere Schwerpunkt liegt auf dem