Triman Holdings ernennt Mike Boyd und Christopher Gross zu Divisional Presidents

Morristown, New Jersey, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) - Triman Holdings, LLC,

("Triman" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für militärische

Lieferkettenmanagementlösungen gab heute die Ernennung von Mike Boyd und

Christopher Gross zu Divisional Presidents, die direkt Tim Driscoll, CEO,

unterstellt sind, bekannt. Triman ist ein Plattformunternehmen von AE Industrial

Partners ("AEI") und besteht aus dem strategischen Zusammenschluss von Triman

Industries, Crestwood Technology Group ("CTG") und Brighton Cromwell.



Vor kurzem hat das Unternehmen seine Geschäftsbereiche auf die Umsetzung

aggressiver Wachstumspläne und die Bereitstellung einzigartiger Wertangebote für

unsere OEM-Partner und Militärkunden ausgerichtet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Herr Boyd, zuvor Chief Sales Officer, wurde zum Divisional President von CTGernannt, einem führenden Anbieter von vertrauenswürdigen und zertifiziertenLieferkettenlösungen mit Fachkenntnissen in der Beschaffung schwer zu findenderTeile, Obsoleszenzmanagement, Risikominderung und Fälschungsvermeidung. Erverfügt über 21 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Betrieb undQualitätssicherung und ein Bewusstsein für kontinuierliche Verbesserungen überalle Funktionen hinweg. Herr Boyd spielte eine wichtige Rolle beim Ausbau derPräsenz von CTG in der Verteidigungs- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie und hatdazu beigetragen, dass CTG ein anerkannter und bevorzugter Lieferant für dieUS-amerikanische Regierung und deren Streitkräfte geworden ist.Herr Gross, der kürzlich dem Unternehmen beigetreten ist, wurde zum DivisionalPresident von Triman Industries und Brighton Cromwell ernannt, einemdatengesteuerten Unternehmen, das wettbewerbsorientierte Erkenntnisse in dieDLA-Lieferkette und Prognoselösungen für seine wachsende OEM-Partnerbasisbietet. Er bringt 13 Jahre Erfahrung im Vertrags- und Programmmanagement in derVerteidigungs- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie mit und sein beruflicherWerdegang umfasst führende Positionen in den Bereichen Produktion,Instandhaltung und Aftermarket bei AAR, Northrop Grumman und Navistar Defense.Herr Gross war zuletzt als Senior Director of Program Management und InterimGeneral Manager des Geschäftsbereichs OEM Solutions Government bei AAR tätig."Diese neue Ausrichtung innerhalb unseres Unternehmens wird dazu beitragen, dassunsere Teams sich besser auf einzelne Märkte konzentrieren und gleichzeitig dasgesamte Leistungsversprechen zur Unterstützung unserer Partner und Kunden nutzenkönnen", sagte Herr Driscoll. "Ich freue mich, mit Mike und Chriszusammenzuarbeiten, um unsere Position als Marktführer in Lieferketten zustärken, einschließlich Verbesserung der Leistung sowie Obsoleszenz- und