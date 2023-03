SCHWERIN (dpa-AFX) - Mit der Befragung der Energieökonomin Claudia Kemfert und des Unternehmensberaters Friedbert Pflüger hat der Untersuchungsausschuss zur Klimastiftung MV hinterfragt, wie es zur Entscheidung für den Bau der Pipeline Nord Stream 2 kam. Einigkeit herrschte dabei am Freitag in der Sache nur an wenigen Punkten. Beide Sachverständige versuchten im Schweriner Landtag darzulegen, wie sich das Für und Wider der Pipeline im Jahr 2015 dargestellt habe.

Kemfert zeigte sich sicher: Auch ohne den Bau der Pipeline habe keine Lücke bei der Erdgas-Verfügbarkeit in Europa bestanden, so die Wissenschaftlerin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Pflüger dagegen sagte, Erdgas-Projekte wie Nord Stream 2 seien aus damaliger Sicht notwendig an. 2015 habe ein EU-Szenario eine nahezu gleichbleibende Gasnachfrage prognostiziert, etwa zeitgleich sei aber eine sinkende Produktion in Europa absehbar gewesen. Eine Importlücke von 70 bis 100 Milliarden Kubikmetern Gas sei etwa für das Jahr 2020 erwartet worden.