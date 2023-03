Deutsche Anleihen legen nach US-Arbeitsmarktbericht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,98 Prozent auf 133,38 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,49 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen deutlich nach.

Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich im Februar mit einem hohen Stellenaufbau zwar weiter robust gezeigt. Das Bild ist jedoch laut den am Freitag vom Arbeitsministerium veröffentlichten Daten nicht eindeutig. So ist die Arbeitslosenquote überraschend gestiegen und der Anstieg der Stundenlöhne hat sich abgeschwächt.