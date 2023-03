(neu: Kurse aktualisiert, mehr Kommentare und Kurse, SVB-Aktie ausgesetzt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Probleme der US-amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) haben am Freitag auch in Europa ihre Spuren hinterlassen. Schwächster Sektor war jener der Bankaktien mit einem Minus von fast vier Prozent. Einige Experten warnen zwar davor, die Probleme des US-Startup-Finanzierers auf den gesamten Sektor zu übertragen. Trotzdem folgten die Kurse der europäischen Bankentitel den schwachen Vorgaben aus den USA. Erinnerungen an die Finanzkrise wurden wach.

SVB hatte am Vortag überraschend die Ausgabe von Aktien angekündigt, nachdem ein umfangreicher Verkauf von Vermögenswerten wie Staatsanleihen und Hypothekenpapieren zu einem Verlust geführt hatte. So sinkt der Wert solcher Papiere, wenn die Zinsen steigen. Zudem kündigte das Unternehmen für das erste Quartal einen Milliardenverlust an. Investoren zogen wohl massiv Mittel ab, da sie um die Gesundheit der kalifornischen Silicon Valley Bank fürchten, die eine Tochter von SVB Financial ist.