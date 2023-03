PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag mehrheitlich mit Verlusten geschlossen. Besonders schwach zeigten sich wie an anderen Märkten auch Bankwerte. Am Vortag waren die Aktien des US-Finanzierungsunternehmens hinter der Silicon Valley Bank stark abgerutscht, nachdem der Konzern Liquiditätsproblemen eingeräumt hatte. Marktteilnehmer fürchten nun teilweise Auswirkungen auf andere Institute der Branche.

