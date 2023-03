Wirtschaft Solarprojektierer "Lightsource BP" steigt in deutschen Markt ein

London (dts Nachrichtenagentur) - Der britische Solarkonzern "Lightsource bp" steigt mit umfangreichen Photovoltaik-Projekten in den deutschen Markt ein. Das berichtet die "Welt am Sonntag" in ihrer am Samstag erscheinenden Ausgabe.



"Lightsource BP" ist in weltweit 18 Ländern aktiv und gilt mit seinen Solarstrom-Kapazitäten von rund 3,8 Gigawatt als einer der größten Projektierer von Photovoltaik-Anlagen weltweit. Der britische Öl- und Gasriese BP ist über ein Joint Venture mit 50 Prozent beteiligt. Der "Welt am Sonntag" zufolge richtet das Unternehmen derzeit in Berlin seine neue Deutschlandzentrale ein.