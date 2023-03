US-Anleihen schnellen nach Arbeitsmarktbericht in die Höhe

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts deutlich angesprungen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) zog um 1,44 Prozent auf 113,09 Punkte an. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,70 Prozent.

Im Februar war die Zahl der Beschäftigten in der Wirtschaft zwar unerwartet stark nach oben geklettert. Die Regierung hatte aber auch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,6 Prozent, während der Markt ein Verharren der Rate auf dem langjährigen Tief bei 3,4 Prozent erwartet hatte.