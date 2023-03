GOLDMAN SACHS stuft CONTINENTAL AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental nach Jahreszahlen von 59 auf 65 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe gemischt abgeschnitten, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die neue Margenprognose sei zwar konstruktiv, allerdings impliziere der Ausblick insgesamt mehrere Meilensteine, die erst noch erreicht werden müssten./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 73,55EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m