Blender Bites ernennt Steve Pear, den ehemaligen CEO einer Coca-Cola-Tochtergesellschaft, zum Chief Operating Officer

10. März 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein zweifach ausgezeichnetes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von hochwertigen vorportionierten tiefgekühlten funktionellen biologischen und pflanzlichen Lebensmitteln befasst, freut sich, die Ernennung von Steve Pear, dem ehemaligen CEO von Odwalla, einer Tochtergesellschaft der Coca-Cola Company („Coca-Cola“), zum Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens bekannt zu geben.

Steve Pear verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Getränke- und Konsumgüterbranche und bringt mehr als dreißig Jahre Führungskompetenz in seine neue Rolle bei Blender Bites ein.

Seine beeindruckende Karriere umfasst eine 22-jährige Zugehörigkeit zum Branchenriesen Coca-Cola, wo er in Tochtergesellschaften dieses Multimilliarden-Dollar-Getränkekonzerns leitende Funktionen innehatte, unter anderem als Senior Vice President National Sales für Miller Coors LLC (jetzt Coors Brewing Company) und als Chief Executive Officer (CEO) von Odwalla Inc, der damaligen Tochtergesellschaft von Coca-Cola für Naturkost und -getränke, wo er miterlebte, wie Odwalla einen Umsatz von 300.000.000 Dollar erzielte.

Zusätzlich zu seiner beeindruckenden Karriere bei verschiedenen Coca-Cola-Tochtergesellschaften kann Herr Pear umfassende Erfolge bei der Leitung von Start-up-Unternehmen vorweisen. Steve ist der ehemalige CEO von Cheribundi, einem Start-up-Unternehmen für funktionelle Getränke. In seiner Funktion an der Spitze dieses Unternehmens erhöhte er dessen Jahresumsatz in einem kurzen Zeitraum von vier Jahren von 3.000.000 Dollar auf etwa 44.000.000 Dollar.

Die umfassenden Branchenkenntnisse von Herrn Pear zusammen mit seinem Fachwissen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Betrieb und der Arbeit mit wachstumsstarken Marken werden sich als unschätzbarer Wert für das Unternehmen erweisen und das bereits beeindruckende und wachsende Führungsteam von Blender Bites verstärken.

„Blender Bites befindet sich jetzt in einer Phase, in der das Unternehmen Spitzenkräfte braucht, um seine Expansion auf den US-Markt offensiv voranzutreiben. Steve bringt einen hohen Grad an Fachwissen mit, das die Marke auf ein aufregendes neues Niveau heben wird. Er wird meine Fähigkeiten als CEO perfekt ergänzen und es mir ermöglichen, mich auf den Vertrieb unserer Produkte im US-Einzelhandel zu konzentrieren und mich um die Entwicklung weiterer innovativer Produktneuheiten zu bemühen. Die Tatsache, dass Steve sich entschlossen hat, dem Team von Blender Bites beizutreten, ist ein weiterer Beweis für das Potenzial dieser Marke. Ich bin unglaublich dankbar und fühle mich geehrt, ihn an der Seite zu haben, wenn wir das Unternehmen im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter ausbauen“, so Chelsie Hodge, CEO und Gründerin des Unternehmens.