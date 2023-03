VSV/Kolba VW verzögert Gerichtsverfahren mit unlauteren Mitteln

Wien (ots) - VW bietet Vergleiche die man "nicht ablehnen" kann, um OGH

Entscheidungen zu verhindern und spielt in allen anderen Verfahren weiter auf

Zeit.



Anfang Februar haben die Medien berichtet, dass VW durch günstige Vergleiche

versucht, Verfahren, die beim Obersten Gerichtshof (OGH) zur Entscheidung

anstehen, still zu beenden. So berichtete der Standard am 3. Februar 2023 von

Vergleichen in einer zweistelligen Zahl von Individualverfahren, die beim OGH

anhängig waren. Laut einer Presseaussendung des VKI hat VW etwa für ein acht

Jahre altes Auto 35 Prozent des damaligen Neuwagenpreises zuzüglich Gerichts-

und Anwaltskosten geboten.