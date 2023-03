München/Hamburg (ots) -



- SynBiotic SE und die Enchilada Gruppe haben auf der Internorga das erste

Franchise-Konzept für deutschlandweite Cannabis-Stores präsentiert

- Unter der Marke " Heesh (https://www.heesh.de/#was-ist-heesh) " sollen schnell

skalierbare Stores in ganz Deutschland entstehen

- Verbraucher und Konsumenten erwartet ein modernes und auf die Bedürfnisse

verschiedener Zielgruppen abgestimmtes Einkaufserlebnis



Die Legalisierung von Cannabis für den Freizeitgebrauch steht bevor - allein in

Deutschland entsteht ein Milliardenmarkt. Unzählige Gastronomen, Einzelhändler

und Unternehmer - aber auch Verbraucher und Konsumenten - fragen sich nun, wie

der Handel mit Cannabis-Produkten künftig aussehen wird. Die SynBiotic SE, die

größte börsengelistete Cannabis-Unternehmensgruppe, und die auf

Systemgastronomie spezialisierte Enchilada-Gruppe bringen Licht ins Dunkle und

haben auf der internationalen Gastro-Leitmesse Internorga das erste

Franchisekonzept für deutschlandweite Cannabis-Stores präsentiert.





Unter der eigens entwickelten Marke "Heesh" bündeln SynBiotic und Enchilada ihrgeballtes Cannabis Know-how und jahrelange Erfahrung in der Eröffnung undSkalierung von Stores in einem schlüsselfertigen Konzept. Damit schaffen diebeiden Branchenexperten in Deutschland die Grundlage für den Vertrieb vonCannabisprodukten aller Art. Sobald die Gesetzgebung abgeschlossen ist, kann dasKonzept deutschlandweit ausgerollt werden und ermöglicht lizenzierten Händlernden Vertrieb sämtlicher bis dahin legaler Cannabisprodukte.Das innovative Store-Konzept begleitet Kunden durch digitale Lösungen wie einereigens entwickelten App, einem eigens auf diese Anwendungszwecke ausgerichtetenCRM-System sowie Terminals zur umfangreichen Information durch einen modernenEinkaufsprozess. Darüber hinaus erwartet die Kunden für die Beratung und denVerkauf von Cannabis geschultes und kompetentes Personal. Damit wird der Einkaufzu einem auf alle Bedürfnisgruppen individuell angepassten Erlebnis. Ziel istes, allen Zielgruppen einen durchweg angenehmen Einkauf zu ermöglichen.Interessierte können sich bereits jetzt als Franchisenehmer bewerben. Dieseprofitieren neben den Marktanalysen und jahrelanger Branchenkompetenz der beidenPartner vor allem von der historischen Chance als erste von derCannabislegalisierung zu profitieren. Darüber hinaus haben sie aufgrund desflexibel einsetzbaren Konzepts die Möglichkeit, ihren eigenen Shop in so gut wiejeder Immobilie umzusetzen.Lars Müller , CEO der SynBiotic SE, sagt dazu: "Cannabis steht nicht nur füreinen Milliardenmarkt, sondern auch für einen gesellschaftlichen Wandel. Mit