Huion will mit Innovationen Lösungen für digitale Tinte weltweit verfügbar machen

NEW YORK, 11. März 2023 /PRNewswire/ -- Huion, ein führender Entwickler und Hersteller von digitalen Zeichengeräten, feiert sein 12-jähriges Bestehen auf allen Plattformen, einschließlich sozialer Netzwerke und der offiziellen Community.

Huion wurde 2011 gegründet und hat sich in den letzten zehn Jahren von einem Startup zu einem Branchenführer entwickelt. Auf die Frage, was das Geheimnis seines Erfolgs sei, nennt Huion die Innovation. Huion hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die besten Produkte und modernste Technologie zu bieten. Infolgedessen entwickelte es sich schnell zu einer globalen Marke mit einem gutem Ruf. Inzwischen hat sich Huion in der Branche als Vergleichsmaßstab etabliert und wird von Gemeinschaften und Kreativen wegen seines hohen Preis-Leistungs-Verhältnisses häufig empfohlen.