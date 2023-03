Für Plug Power kam es in den letzten Tagen (und Wochen) knüppeldick. Die Aktie erlebte ein veritables Kursdebakel. Die (verzweifelten) Versuche, eine wichtige Unterstützung zurückzuerobern, scheiterten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Plug Power vom 15.02. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie erreichte zügig den zuletzt an dieser Stelle thematisierten Kursbereich von 18,3 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre einem Befreiungsschlag gleichgekommen und hätte die Bodenbildung der Aktie vorangebracht. Das Unterfangen scheiterte jedoch. Zuletzt orientierte sich Plug Power wieder in Richtung 15 US-Dollar. In den letzten Handelstagen stand der Kursbereich um 15 US-Dollar unter Druck. Die Aktie vollführt den sprichwörtlichen Ritt auf der Rasierklinge. Ein erneuter Rücksetzer unter die 15 US-Dollar ist unter allen Umständen zu vermeiden, anderenfalls würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 12,7 US-Dollar drohen.“

In der Folgezeit nahm der Druck auf der Unterseite zu. Im Ergebnis durchbrach die Aktie die Marke von 15 US-Dollar. Mehrere danach unternommene Versuche, über die 15 US-Dollar zurückzukehren, scheiterten, was wiederum die schwache technische Verfassung noch einmal deutlich unterstrich.

In den letzten Handelstagen ging es für Plug Power weiter abwärts. Die Aktie verlor den Kontakt zu den 15 US-Dollar und setzte am Freitag (10.03.) auch unter die 12,7 US-Dollar. Damit dürften die Weichen gestellt worden sein: Ein Test der 11,6 US-Dollar (markantes Tief aus dem Dezember des vergangenen Jahres) scheint unausweichlich.

Mit Blick auf die deutlich überverkaufte Lage könnten jederzeit Erholungsversuche starten. Doch erst, wenn diese die Aktie über die 15 US-Dollar zurückführen sollten, erlangen sie Relevanz.