Die Commerzbank-Aktie wurde in den letzten Tagen mit einsetzenden Gewinnmitnahmen konfrontiert. Mit Erreichen der 12-Euro-Marke kippte die Aktie zunächst nach unten weg. Ist das der Auftakt für eine knackige Korrektur? Die ersten Warnzeichen sind da…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Commerzbank vom 16.02. hieß es unter anderem „[…] Der Commerzbank gelang es, das letzte Verlaufshoch bei knapp 10,6 Euro zu überwinden und sich so den Weg in Richtung 11 Euro freizukämpfen. Aktuell ist eine vielversprechende Ausbruchsbewegung über die 11 Euro hinweg zu beobachten. Damit steigen die Chancen auf einen Durchmarsch in Richtung 12 Euro. Um das aktuell zu beobachtende Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer im besten Fall auf 10,6 Euro begrenzt bleiben.“

Die Commerzbank erreichte den damals skizzierten Zielbereich, verpasste es aber, die Bewegung darüber hinaus auszudehnen. Und so kam es, wie es kommen musste.

Insbesondere Banken-Aktien gerieten zuletzt unter Druck. Es wurde Kasse gemacht. Mit Blick auf die veritable Hausse bei der Commerzbank hatten sich auch beachtliche Gewinne aufgebaut.

Aus charttechnischer Sicht erlebte die Aktie mit dem Verlust der 11,6 Euro einen ersten Rückschlag. Um das Chartbild nicht nachhaltig einzutrüben, muss die Commerzbank den Rücksetzer spätestens im Bereich von 10,6 Euro zum Stehen bringen. Gelingt dieses nicht, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Kurzum. Für die Commerzbank bricht eine wichtige Phase an. Die Aktie ist in eine Konsolidierung eingetreten und muss nun aufpassen, dass sich daraus nicht noch mehr entwickelt. Um die Aufwärtsambitionen nicht zu gefährden, sollte der Rücksetzer auf 10,6 Euro begrenzt werden. Ein erneuter Vorstoß über die 12 Euro würde die Aufwärtsbewegung hingegen reaktivieren.