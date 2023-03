Wirtschaft Wohnungswirtschaft fürchtet "unendlich teure Zwangssanierungen"

Osnabrück (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands Wohnungswirtschaft warnt vor "unendlich teuren Zwangssanierungen" durch eine geplante EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie. "Wir haben Herrn Habeck und Frau Geywitz angeschrieben und sie inständig gebeten, gegen die absurden Vorschläge des Europaparlaments zu votieren", sagte Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Das EU-Parlament stimmt an diesem Dienstag über seine Forderungen für die anstehenden Verhandlungen mit Mitgliedstaaten und EU-Kommission ab. Bei der Abstimmung in Straßburg zeichnet sich eine Mehrheit für eine drastische Verschärfung der bisherigen Pläne ab. Demnach müssten bis 2033 45 Prozent der Bestandsgebäude in Deutschland - inklusive aller schlecht gedämmten Einfamilien- und Mietshäuser - saniert werden.