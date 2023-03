HEIDELBERG (dpa-AFX) - Mindestens die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland hat das Mobilfunknetz der fünften Generation (5G) noch nie genutzt. Das ist das Ergebnis einer am Samstag veröffentlichten repräsentativen Meinungsumfrage der Innofact AG, die vom Vergleichsportal Verivox in Auftrag gegeben wurde.

40 Prozent der Menschen in Deutschland sagten in der Umfrage, sie hätten das 5G-Netz bereits einmal oder mehrmals genutzt. 49 Prozent waren demnach noch nie im 5G-Netz, 10 Prozent sind sich nicht sicher. Sie waren entweder unwissentlich im 5G-Netz oder gehören zu der Gruppe, die bislang noch keine Daten in einem 5G-Netz übertragen haben.