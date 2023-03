Bei wirtschaftlicher Unsicherheit und damit einhergehend erhöhter Volatilitäten an den Kapitalmärkten können Value-Aktien eine relativ stabile Anlageoption darstellen, da sie in der Regel weniger volatil sind. Aus dem Grund gewinnen Investitionen in Value-Aktien zunehmend an Bedeutung.

Der Quantex Global Value (ISIN: LI0274481113), der weltweit investiert, sticht dabei mit dauerhaft sehr guten Performancedaten heraus. Eine sehr professionelle Fundamentalanalyse, verbunden mit einer guten Sektor- und Länderallokation, führt zu einem gut diversifizierten Portfolio. Dabei werden die 30 bis 40 verschiedene Aktien im Portfolio jeweils ähnlich gewichtet. Aktueller Nachteil: der Fonds befindet sich derzeit im Soft-Close.

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de