Grauzonen ausleuchten / Möbliertes Vermieten verschärft die Wohnungsnot / Kommentar von Isabell Jürgens

Berlin (ots) - Der Mietspiegel soll Mietern und Vermietern gleichermaßen eine

Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete ermöglichen. Der Berliner

Mietspiegel weist eine Durchschnittsmiete von 6,79 Euro je Quadratmeter und

Monat aus. Je nach Baualter, Lage und Ausstattung kann die Miete auch deutlich

darüberliegen. Wenn allerdings mehr als 30 Euro je Quadratmeter und Monat

verlangt werden, hat das mit einer angemessenen Miete nichts mehr zu tun. Doch

in Berlin werden genau solche Mieten zunehmend verlangt.



Möglich machen es Schlupflöcher im Mietrecht, die bei der Vermietung befristeter

und möblierter Wohnungen weit offen stehen. Die Umgehung der seit 2015 geltenden

Mietpreisbremse fällt bei den so vermieteten Wohnungen besonders leicht, was

sich immer mehr Vermieter zunutze machen. Mittlerweile wird mehr als die Hälfte

der auf den Vermietungsplattformen online angebotenen Wohnungen nur noch

möbliert angeboten.