Chinas neuer Regierungschef warnt vor wirtschaftlichen Unsicherheiten

PEKING (dpa-AFX) - Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind aus Sicht des neuen chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang "nicht optimistisch". China sehe viele Unsicherheitsfaktoren, Instabilität und unvorhersehbare Ereignisse, sagte der Regierungschef am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz zum Abschluss der diesjährigen Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. "Das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren, ist eine herausfordernde Aufgabe, nicht nur für China, sondern für alle Länder in der Welt", sagte Li Qiang. Es werde für China nicht leicht, wie geplant "rund fünf Prozent" Wachstum zu erreichen - und erfordere zusätzliche Anstrengungen./lw/DP/zb