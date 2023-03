Zugleich steigt die Zahl der deutschen Unternehmen, die mit japanischen Unternehmen auf Drittmärkten kooperieren. Aktuell täten dies 66 Prozent der befragten Unternehmen, acht Prozentpunkte mehr als in 2021. Sie nutzten dabei deren traditionell gute Marktzugänge, insbesondere in Asien, hieß es.

TOKIO (dpa-AFX) - Deutsche Unternehmen kaufen nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer des Landes verstärkt in Japan ein. Für jedes zweite in Japan tätige deutsche Unternehmen sei dabei der direkte Zugang zu innovativen und hochspezialisierten Lieferanten entscheidend, wie aus einer Umfrage der Kammer und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hervorgeht. Dies sei ein Zuwachs von neun Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Kammer Deutsche Unternehmen kaufen verstärkt in Japan ein

