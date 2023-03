Camping im flutgeschädigten Ahrtal hat es immer noch schwer

"Von elf Campingplätzen im Ahrtal waren zehn von der Flut betroffen", sagt Knieps. Einige wenige seien wieder offen, andere planten die Öffnung - drei aber blieben geschlossen. Generell sei für Betreiber von Campingplätzen "noch nicht final definiert, was in welchen Zonen in direkter Ahrlage baulich möglich sein wird. Daher ist leider noch nicht absehbar, wann wieder weitere Campingplätze im Ahrtal zur Verfügung stehen." Es könne sein, dass es in bestimmten Gefahrenzonen an der Ahr keine Genehmigung mehr dafür gebe.

BAD NEUENAHR-AHRWEILER (dpa-AFX) - Nach der verheerenden Ahr-Flut im Juli 2021 kommt der Campingtourismus in dem einst so malerischen Flusstal nur langsam wieder in Gang. "Fest steht bislang, dass Dauercamping in der Nähe zur Ahr grundsätzlich nicht mehr möglich sein wird", teilt Barbara Knieps vom Verein Ahrtal-Tourimus in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Deutschen Presse-Agentur mit.

