STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Synodalen Weg:

"Was von den Frankfurter Ideen an der Basis ankommt, bleibt folglich ungewiss. In jedem Fall dauert es. In drei Jahren sollen die Delegierten auf einer neuen großen Versammlung eine erste Bilanz ziehen. Der Kirche läuft derweil die Zeit davon, weil der Glauben schwindet und die Vertrauenskrise angesichts ständig neuer Erkenntnisse im Missbrauchsskandal kein Ende nimmt. So kehren die Menschen weiter in Scharen der Kirche den Rücken. Die vielen Vertröstungen des Synodalen Weges helfen da nicht."/ra/DP/he