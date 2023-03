FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum chinesischen Volkskongress:

"Deutschland und die anderen EU-Staaten brauchen dringend eine konsistente China-Strategie. Denn der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat beim Volkskongress nicht nur seine Macht ausgebaut, sondern auch die Rüstungsausgaben deutlich erhöht und den Ton in der Außenpolitik mit der Wolfskrieg-Rhetorik verschärft. Die richtet sich zwar vor allem gegen die USA. Doch trifft es alle Staaten, wenn Peking seine Interessen offensiver als bislang verfolgen will. Allerdings sollten die Europäer bei ihrem Vorgehen sich kein Vorbild am US-amerikanischen Schwarz-Weiß-Denken nehmen. Dessen Ergebnis ist eine Spirale der Konfrontation, die sich immer schneller dreht. Das ist gefährlich. Dabei bleibt unklar, wo das hinführen soll. Beide Seiten sollten also verbal abrüsten. Denn neben dem ideologischen und politischen Streit sind die Weltmacht USA und die kommende Weltmacht China immer noch aufeinander angewiesen, wie das jährliche Handelsvolumen von mehreren Hundert Milliarden Dollar belegt."/ra/DP/he