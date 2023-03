Zverev Protagonist in zweiter Staffel von Netflix-Doku

INDIAN WELLS (dpa-AFX) - Olympiasieger Alexander Zverev ist einer der Protagonisten in der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Break Point". Beim Tennis-Masters in Indian Wells folgten dem 25 Jahre alten Hamburger und seinem Betreuerteam Kamerateams. "Das ist Netflix, ja", sagte der Tennis-Profi der Deutschen Presse-Agentur nach seinem Einzug ins Achtelfinale am Sonntag (Ortszeit). "Ich hab' ja meinen Film mit RTL gemacht letztes Jahr und der kommt auch nächste Woche raus. Ich bin es gewohnt, ich bin jetzt nicht kamerascheu oder sowas."

"Break Point" ist eine auf dem Streaming-Portal Netflix veröffentlichte Doku-Serie, die - ähnlich wie in der Formel 1 "Drive to Survive" - einen Einblick in den Sport gibt. Die zweite Staffel ist für 2024 geplant. Die RTL-Doku "Zverev - Der Unvollendete" läuft ab 19. März auf RTL+./max/DP/zb