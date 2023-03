Wirtschaft Rufe aus der SPD nach Paradigmenwechsel in Industriepolitik

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Als Reaktion auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) wird im Umfeld der SPD ein Paradigmenwechsel in der europäischen und deutschen Industriepolitik gefordert. Deutschland und Europa sollten den US-Vorstoß "uneingeschränkt begrüßen und mit einem europäischen IRA antworten", heißt es in einer von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebenen Studie, über die die FAZ berichtet.



Der hierzulande vorherrschende "marktliberale" Ansatz, der darauf setzt, die Klimaziele mit dem Instrument des CO2-Preises zu erreichen, sei zum Scheitern verurteilt. Der Autor der Studie, der Mannheimer Wirtschaftsprofessor Tom Krebs, schreibt in diesem Zusammenhang von einer "auslaufenden neoliberalen Ära". Stattdessen wird ein "moderner" Transformationsansatz für den Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität gefordert.