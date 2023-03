JEFFERIES stuft KWS Saat auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von KWS Saat beim Kursziel von 79 Euro mit "Buy" aufgenommen. Saatguthersteller profitierten von steigenden Preisen und besseren Bedingungen für die Bauern, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Wenn der Preiszyklus ende, seien mittlere und kleine Unternehmen am Markt besser dran als die großen Konzerne. Mit Blick auf die Bewertung auf Basis des Unternehmenswerts im Verhältnis zum investierten Kapital erschienen KWS günstiger als die mit "Hold" eingestuften Vilmorin, so Bentley./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 12:20 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2023 / 12:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 61,80EUR gehandelt.