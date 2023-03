Ballard Power testet leichtes Nutzfahrzeug von First Hydrogen

Vancouver, B.C., 13. März 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) begrüßte Ballard Power Systems („Ballard“) zur Testfahrt seines emissionsfreien leichten Nutzfahrzeugs („LCV“) der ersten Generation im technischen Zentrum von AVL Powertrain in Basildon (Vereinigtes Königreich). Ballard hat mit First Hydrogen zusammengearbeitet, um diese wasserstoffbetriebenen LCVs – die ersten ihrer Art - zu entwickeln. Die beiden Fahrzeuge der Generation I nutzen Ballards neuesten LCS-Brennstoffzellenstack in Kombination mit der firmeneigenen Technologie von First Hydrogen.

Die Fahrzeuge von First Hydrogen sollen bei großen Fuhrparkbetreibern eingesetzt werden, die sich bereits für die Erprobung der wasserstoffbetriebenen emissionsfreien LCVs angemeldet haben. Einer der größten Fuhrparkbetreiber im Vereinigten Königreich wird in Kürze mit den Probefahrten beginnen. Insgesamt haben sich 15 große Fuhrparkbetreiber im Rahmen des britischen Aggregated Hydrogen Freight Consortium („AHFC“) zur Teilnahme angemeldet. Die Probefahrten geben kommerziellen Betreibern aus einer Reihe von Sektoren - darunter Lebensmittel- und Expresslieferungen, Versorgungsunternehmen und Pannenhilfe - die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen neben ihren bestehenden Flotten zu testen und verschiedene Technologien zu vergleichen.

Die Fahrzeuge der Generation I dienen als Konzeptnachweis und ermöglichen Fuhrparkbetreibern, Betankungsdiensten und potenziellen Kunden, Brennstoffzellenfahrzeuge unter realen Bedingungen zu erproben. Die LCVs werden derzeit einer Fahrzeugbewertung und Fahrleistungserfassung unterzogen, um die Effizienz der Fahrzeuge zu optimieren. Anhand der erhobenen Daten wird First Hydrogen den Kraftstoffverbrauch und die Fahrzeugreichweite unter verschiedenen Fahrbedingungen genauer berechnen können, was in die zukünftige Fahrzeugentwicklung einfließen wird.

Mit den Ergebnissen kann das Unternehmen insbesondere auch potenziellen Kunden Daten zu den Gesamtbetriebskosten zur Verfügung stellen. Die LCS-Brennstoffzellenstack-Technologie von Ballard wurde aufgrund ihrer Spitzenleistung und Lebensdauer ausgewählt, wodurch die Gesamtbetriebskosten weiter optimiert werden und die Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge finanziell wettbewerbsfähig gemacht wird. Zur Unterstützung der Netto-Null-Ziele entwickelt First Hydrogen außerdem eine umfassende „Hydrogen-as-a-Service“-Lösung (Wasserstoff als ein Service) und will Fuhrparks so mit grünem Wasserstoff, Flottennachbetreuung und emissionsfreien Fahrzeugen versorgen.