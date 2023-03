Was bringt diese Börsenwoche? "Sentimentindikatoren auf sehr seltenem Nivea

Aber ich sehe das Verhalten als panikartig und stark übertrieben. Die Sentimentindikatoren bei Leeway haben ein sehr seltenes Niveau erreicht, das wir bisher nur wenige Male in diesem Jahr und einmal im Corona-Crash im März 2020 erreicht haben. Diese untermauern meine Ansicht.

Trotz der aktuellen Nervosität an den Märkten, die aufgrund der Angst vor einem Dominoeffekt nach der Pleite der Silicon Valley Bank entstanden ist, bleibt Lars Wißler, Chef des Börsendienstes " Aktie der Woche ", ruhig und sogar verhalten bullish. Er diktiert uns folgendes Zital in den Block: "Insbesondere das Ende der vergangenen Woche war noch einmal sehr hässlich an den amerikanischen Märkten. Die kurze Euphorie wurde jäh abgewürgt. Direkter Auslöser waren Zahlen, die nicht ganz den Hoffnungen entsprachen.

In dieser Woche haben wir am Dienstag US-amerikanische Inflationsdaten vor uns und Donnerstag die Zinsentscheidung der EZB. Eine interessante Woche, aber auf Basis der Marktstimmung bleibe ich bei meiner Erwartung einer deutlich positiven Aktienentwicklung", so Lars Wißler von "Aktie der Woche".

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion