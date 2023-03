Deutsche Anleihen starten stabil in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag stabil in die neue Woche gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,03 Prozent auf 133,75 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,46 Prozent. An anderen Anleihemärkten im Euroraum fiel die Eröffnung ebenfalls weitgehend ruhig aus.

Nach wie vor beherrschen die Turbulenzen im US-Bankensektor die Lage an den Finanzmärkten. Am Wochenende erklärten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde, dass Einlagen bei der ins Straucheln geratenen Bank SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die Fed legte ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.

An den Finanzmärkten beruhigte dies zunächst die Lage. Zugleich wurden jedoch die Erwartungen an den Kurs der US-Notenbank zurückgeschraubt. So rechnet die große US-Bank Goldman Sachs nicht mehr mit einer weiteren Zinsanhebung für die nächste Fed-Sitzung in gut einer Woche./bgf/stk

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 133,7EUR gehandelt.