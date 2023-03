Australische Goldaktien fest

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Aktienkurs der Silicon Valley Bank bricht um 62 % ein, nachdem eine Kapitalerhöhung scheiterte. Am Freitag übernimmt die FDIC überraschend die Kontrolle über die 16.-größte US-Bank.Kommentar: Die Schieflage der Bank ist alles andere als überraschend.Der Chef der US-Einlagensicherung Martin Gruenberg beziffert die nicht realisierten Verluste in den Anleihedepots der Banken branchenweit mittlerweile auf 620 Mrd $.Vortrag Edelmetallmesse München (November 2010)„Die Banken sind auch heute allesamt verschleppte Konkurse und das Schneeballsystem der Staatsfinanzierung steht vor dem Zusammenbruch. Die nächsten Bedrohungen sind: Platzen der Blase an den Anleihemärkten. Bei gleichzeitig ansteigenden Inflationsraten sind staatliche Eingriffe unausweichlich:Preiskontrollen aller Art, Besteuerungen, Zwangskauf von Anleihen , Sondersteuern auf Vermögen, Verstaatlichungen, Enteignungen“Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar freundlich (aktueller Preis 56.137 Euro/kg, Vortag 55.608 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.