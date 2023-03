TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Kurse an den asiatischen Börsen sind zu Wochenbeginn auseinander gedriftet. Während sich die Aktien in Tokio dem schwachen Trend der Wall Street anschlossen, erholten sie sich vor allem in Hongkong.

