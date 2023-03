Seit Mitte Juli 2022 hat die Commerzbank einen guten Lauf an der Börse. Die Aktie hat in der Spitze mehr als 97 Prozent zugelegt. Ein Kurstreiber von Deutschlands zweitgrößter Privatbank war auch der Aufstieg in den deutschen Leitindex Dax. Das Geldhaus gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Dax, stieg aber vor mehr als vier Jahren in den Nebenwerteindex MDax ab. Damit einher ging ein Kursverlust von knapp 80 Prozent. Auch auf die Pleite der Silicon-Valley-Bank reagierte der Aktienkurs der Commerzbank mit einem Minus am vergangenen Donnerstag und Freitag von 2,6 Prozent sehr moderat. Zum Vergleich sank der STOXX Europe 600 Banks Index an diesen zwei Tagen um 7 Prozent. Hier herrschte die weltweite Angst vor einem Dominoeffekt.

Parallel zum russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 wurde der Aufwärtstrend der Commerzbank gebrochen. Die Abverkaufswelle war kurz, erreichte aber ein Ausmaß von rund 46 Prozent. Es folgte ein Rebound beginnend vom Tief am 7. März bei 5,17 Euro bis zum partiellen Hoch bei 7,73 Euro am 29. März. Die Ertragsverbesserung aufgrund der steigenden Zinsen und die Sparbemühungen haben den Kursverlauf gestärkt. Seit dem Test der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange am 15. Juli bei 5,78 Euro hat sich eine weitere Aufwärtssequenz entwickelt, die ab Mitte Dezember 2022 bis zum letzten Mittwoch weiter stark aufgewertet hat. Am vergangenen Donnerstag und Freitag löste die Notlage der Silicon-Valley-Bank einen Rücksetzer aus. Die Krise sorgte bei Banken weltweit für Kursrückgänge. Der STOXX Europe 600 Banks Index büßte am Donnerstag und Freitag letzter Woche insgesamt 7 Prozent ein. Dennoch scheint der Aufwärtstrend bei der Commerzbank noch intakt.

