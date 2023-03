Finanzkrise wie 2008? Warum Aktien jetzt so stark fallen!

Der Germany 40 hat eine obere Trendwendeformation ausgebildet. Am Freitag gab es den ersten Bruch des Aufwärtstrends seit Anfang Oktober. Technisch signalisiert der Germany 40 damit den Beginn eines Bärenmarktes in den nächsten Wochen. Die positive Tendenz am Morgen im Germany 40 diente lediglich dem Zweck, die letzte Woche ausgelöste obere Trendwende zu bestätigen. Es gelang kein Wiederanstieg über 15490 Punkte und damit droht ein weiterer Absturz im Germany 40 . Lange Zeit wähnte sich der Kapitalmarkt in Sicherheit vor den Exzessen am Kryptomarkt. Nun ist zumindest mittelbar eine Verknüpfung entstanden: Erst die Pleite der Silvergate Capital, jetzt die staatliche Carte Blanche für die SVB Financial. Auch wenn jetzt der Bailout für eine positive Tendenz in den US-Futures sorgt ist das, was in den vergangenen 72 Stunden bekannt geworden ist, unter dem Strich sehr negativ für den Markt. Diese Art von Übernacht-Rettungs-Aktionen weckt böse Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008. Die US-Regierung versucht, die Krise zu isolieren und toxische Ansteckungseffekte zu vermeiden. Es ist aber alles andere als sicher, ob das auch funktioniert hat. Der Markt vermutet, dass die Probleme, die bei der SVB sichtbar geworden sind, bisher verdeckt auch in anderen Bilanzen zu sehen ist, auch in jenen der ganz großen Banken. Längst haben die Anleger auch eine Verknüpfung hergestellt teurer staatlicher Rettungsaktionen und der damit ausgelösten Inflation. Der Markt steht vor einem Teufelskreis aus dem Bedarf steigender Zinsen und wachsendem Rezessionsrisiko. Unter dem Strich haben die Probleme bei SVB und das, was daraus folgt, das Risiko für eine harte Landung und eine Rezession in der US-Wirtschaft verschärft.