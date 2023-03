Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) trat nach ihrem Höhenflug vom Herbst 2022, als sie vom 3. Oktober 2022 von 22,84 Euro bis zum 1. Dezember 2022 um 38,62 Prozent auf 31,66 Euro zulegen konnte, in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 29 bis 32 Euro ein. Nachdem die Aktie am 7.März 2023 bei 33,31 Euro sogar auf ein neues 12-Monatshoch ansteigen konnte, gab sie nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Jahr 2022, der ersten Dividendenzahlung in Höhe von 1,30 Euro je Aktie und der Bestätigung des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr auf 31 Euro nach.

Wegen des positiven Ausblicks bekräftigten Experten trotz des relativ schwachen Schlussquartals 2022 mit Kurszielen von bis zu 53 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kaufempfehlungen für die als stark unterbewertet eingeschätzte Daimler Truck-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen wieder auf ich Hoch bei 33,31 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.