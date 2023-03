Hausverkauf in Eigenregie? - 5 Gründe, warum man auf einen Immobilienmakler setzen sollte (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düren (ots) - Um zusätzliche Kosten zu sparen, versuchen sich Laien immer wiederin Eigenregie am Hausverkauf. Doch wie hoch ist das Risiko bei einer solchenVorgehensweise und welche Gefahren lauern dabei? Als langjährigerImmobilienmakler weiß Daniel Parma, auf welche Herausforderungen sich privateVerkäufer einstellen müssen - und warum die Zusammenarbeit mit einem Expertenimmer ratsam ist. In diesem Ratgeber stellt er die fünf größten Fehler vor, diebeim Immobilienverkauf passieren können.Verkaufen private Eigentümer ihre Immobilien, wollen sie damit nicht nur einenmöglichst hohen Preis erzielen und vermeintlich unnötige Mehrkosten vermeiden.Sie möchten außerdem die volle Kontrolle über den Verkaufsprozess behalten undhaben teilweise durch persönliche Beziehungen bereits Kontakt zu potenziellenKäufern. Aus diesen Gründen verzichten viele von ihnen auf die Zusammenarbeitmit einem Immobilienmakler. Daraus ergeben sich jedoch häufig diverse Probleme:So gestaltet sich sowohl die Festsetzung des Kaufpreises als auch die gesamteAbwicklung ihres Vorhabens schwieriger als gedacht. "Immer wieder erzählen unsKunden von ihrem Versuch, ein Objekt in Eigenregie zu verkaufen. Leiderunterschätzen viele Eigentümer schlichtweg die Komplexität dabei - das kannnicht nur finanzielle Einbußen, sondern auch rechtliche oder bürokratischeKonsequenzen nach sich ziehen", warnt Daniel Parma, Geschäftsführer von ParmaImmobilien."Um Fehler lückenlos zu vermeiden und einen gleichermaßen gewinnbringenden wierechtssicheren Immobilienverkauf zu gewährleisten, ist jahrelange Erfahrungnötig - insbesondere Laien sollten daher stets auf die Expertise eines Maklerssetzen", fügt der Immobilienprofi hinzu. Als Geschäftsführer von ParmaImmobilien und Experte rund um das Thema Wohnimmobilien begleitet Daniel Parmaseine Kunden durch den gesamten Prozess - von der Immobilienbewertung bis zumMiet- oder Kaufvertrag. Sein Team absolviert zudem durchgehend Fort- undWeiterbildungen, um die bestmögliche Aufarbeitung der Immobilien sicherzustellenund verstecktes Potenzial zu erkennen, das bei der Miet- und Kaufpreisfindungberücksichtigt werden muss. Darüber hinaus nutzen die Profis von ParmaImmobilien modernste Vertriebstechniken sowie individuell erstellteMarketingkonzepte. Im Laufe der Jahre konnte Daniel Parma so nicht nurzahlreichen Menschen zu einem zufriedenstellenden Immobilienverkauf verhelfen -er stieß zudem immer wieder auf folgenschwere Fehler, die Privatverkäufern vor